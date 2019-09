Morto Chirac, l'ultimo gollista era il politico amato dal popolo

Michela Poi

La Francia piange Jacques Chirac. L'ex presidente della Repubblica francese è morto ieri nella sua casa di Parigi, circondato dall'affetto dei suoi cari: 86 anni - di cui 40 trascorsi in politica e 12 ai vertici dello Stato francese - da tempo combatteva contro gravi problemi di salute. Nel 2005 un ictus lo aveva costretto a ricoveri continui: solo l'inizio di un rapido declino. Era seguita la diagnosi di una malattia degenerativa, forse l'Alzheimer, che lo aveva portato ad abbandonare la politica e ad allontanarsi dall'ufficialità. Negli ultimi tempi non appariva più in pubblico. Ad accudirlo, la sua storica compagna di vita, la moglie Bernadette.

Nato a Parigi il 29 novembre 1932, Chirac inizia presto la sua decennale carriera. Nel 1968 - in piena rivoluzione studentesca - si converte al gollismo e a soli 36 anni diventa segretario di Stato al Lavoro. Da allora non lascerà mai più i palazzi della République. Sarà prima responsabile dell'Agricoltura e poi, per due volte, Primo ministro. Nel 1977 inizierà la sua esperienza da sindaco di Parigi. Una carica che ricoprirà per ben 18 anni. Dopo due tentativi falliti (1981 e 1988), nel 1995 gli si spalancano le porte dell'Eliseo. Ma gli anni d'oro arrivano dopo il 2002, quando in uno storico ballottaggio con Jean-Marie Le Pen, leader dell'estrema destra, viene rieletto con l'80% di preferenze. Amatissimo dal popolo francese, che lo ha sempre considerato un uomo generoso e umile - è stato descritto dai suoi biografi come «una persona paradossale». Amante della buona birra e del buon cibo, appassionato conoscitore della cultura asiatica e primitiva, sempre vicino al suo popolo. Fino agli ultimi anni, i più duri per lui. Prima l'ascesa di Nicolas Sarkozy nel suo partito, l'Ump, poi la rivolta nelle periferie urbane, infine il no' dei francesi al referendum per una costituzione Europea. Nel 2007, il ritiro a vita privata, a causa della malattia. I problemi con la giustizia, per fatti che risalgono agli anni 90, quando era sindaco di Parigi, non sono riusciti ad intaccare la sua popolarita': Chirac è rimasto fino alla fine della carriera - e nonostante tutto - nel cuore di tutti i francesi.

Venerdì 27 Settembre 2019

