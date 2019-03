Morto a 5 mesi per una circoncisione fatta in casa. Il neonato era il figlio di una famiglia originaria del Ghana anche se residente a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Arrivato in condizioni disperate all'ospedale reggiano e trasferito d'urgenza in eliambulanza al Sant'Orsola di Bologna, il bambino purtroppo è morto fra le braccia dei medici.

Sul decesso, la procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, in cui risultano indagati i due genitori: secondo quanto emerge, sarebbero stati proprio loro a praticare al bambino la circoncisione. La mamma ha trent'anni, il padre 40. La coppia ha altri tre figli minorenni.

Non è purtroppo la prima volta che un neonato muore, in Italia, in seguito ad una circoncisione clandestina: lo scorso dicembre a Monterotondo, paese alle porte di Roma, un bambino di due anni e di origini nigeriane morì di emorragia dopo essere stato sottoposto alla pratica insieme al suo gemello, che riuscì a sopravvivere. Per motivi igienici o religiosi, in Italia ogni anno vengono praticate fra le 4.000 e le 5.000 circoncisioni; di queste, il 35% viene effettuato clandestinamente e senza supporto medico. La salma del bambino, cui verrà effettuata l'autopsia, è a disposizione del magistrato incaricato delle indagini, Isabella Chiesi. (L.Cal.)

