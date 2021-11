Morti due piccoli di 11 e 5 mesi colpiti dal germe sinciziale

Mario Landi

Un bimbo di 11 mesi e un altro di 5 sono morti a La Spezia e a Castellammare di Stabia, entrambi colpiti dal virus respiratorio sinciziale. Lo stesso virus che nelle settimane scorse ha fatto tremare Ferragni e Fedez per la piccola Vittoria (foto), la bimba dell'influencer dimessa a fine ottobre dopo aver contratto il virus.

I genitori del bimbo morto ieri mattina a La Spezia lo avevano portato all'ospedale perché presentava da circa 24 ore una tosse persistente con progressivo aggravamento. Dopo essere stato sottoposto a triage e a tampone antigenico, risultato negativo, il bimbo è stato inviato al Pronto Soccorso pediatrico dove gli specialisti hanno deciso di ricoverarlo.

La situazione del bimbo si è rapidamente aggravata tanto da richiedere l'intervento del rianimatore per effettuare un trasferimento protetto all'ospedale Gaslini di Genova ma a causa della grave instabilità clinica subentrata, l'opzione alla fine è stata scartata ed è stata l'equipe di trasporto della Terapia Intensiva del Gaslini ad intervenire al Sant'Andrea. Inutili sono stati i ripetuti tentativi, protrattisi per oltre un'ora e mezzo, di rianimare il bimbo. Oggi verrà eseguita l'autopsia per accertare la causa della morte.

L'altro neonato di 5 mesi era ricoverato all'ospedale San Leonardo quando le sue condizioni sono peggiorate e la crisi respiratoria gli è stata fatale.

Il virus respiratorio sinceziale è dall'inizio dell'autunno che ha avuto una diffusione preoccupante in tutta Europa. In Germania nelle settimane scorse si sono registrati numerosi casi, soprattutto tra i neonati. Secondo gli esperti la diffusione del virus è anche legata al Covid. Infatti la distanza e le mascherine per un lungo periodo avevano fatto sparire l'RSV. Ma proprio quyesta circostanza avrebbe fatto abbassare l'immunità di gruppo naturale nella fascia d'età dei bambini più piccoli.

