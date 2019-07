Morta in Laguna aperta un'inchiesta

Saranno le indagini affidate dal pm Fabrizio Celenza alla capitaneria di porto a chiarire le cause del terribile incidente nautico nella Laguna di Venezia in cui domenica ha perso la vita la piccola Cecilia Piva, 12 anni. Prende quota l'ipotesi che ha causare la caduta in mare delle persone a bordo della barca che si è schiantata contro una briccola - uno di quei pali che in Laguna servono per delimitare i passaggi navigabili - non sia stata una manovra azzardata del padre della vittima, Roberto Piva, 46 anni, ma un'onda anomala sollevata da un lancione, una potente imbarcazione che a Venezia viene usata per trasferire i turisti a gruppi anche di 40 o 50 persone.

Cecilia stava facendo una gita con la famiglia: il padre Roberto al timone, la sua compagna e il fratello di 14. Quando il gommone sollevato dall'onda si è schiantato contro il palo, Cecilia è caduta in acqua ed è finita tra le eliche, che non le hanno lasciato scampo.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

