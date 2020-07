MORTA A 97 ANNI

Giulia Maria Crespi, è morta ieri a 97 anni a Milano, una vita spesa prima al Corriere della Sera e poi nel Fai, la sua creatura.

Nata a Merate il 6 giugno 1923 in un'importante famiglia industriale lombarda, figlia unica, fu educata in casa da precettori privati, imparò le lingue e respirò l'amore per l'arte. Nel 1962, con l'appoggio del padre Aldo, entrò nella gerenza del Corriere della Sera, partecipando in modo attivo alla gestione e impegnandosi di persona - fu soprannominata la zarina nella battaglia per l'ammodernamento del giornale. Erano gli anni della direzione di Piero Ottone , delle collaborazioni di Pier Paolo Pasolini e Goffredo Parise. Nel 1974 cedette a Gianni Agnelli le sue quote del Corsera è si dedicò in modo esclusivo alle questioni ambientali fino a fondare il Fai nel 1975.

Ultimo aggiornamento: Monday 20 July 2020, 05:01

