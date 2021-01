Morire soli. In casa. Senza nessuno. Accade anche questo a Roma e sta accadendo sempre più spesso. L'ultimo caso è quello di Tor Pignattara, dove e madre e figlio - entrambi anziani - sono rimasti senza vita per giorni. Nell'indifferenza generale di parenti e vicini. Nessuno li cercava, nessuno si è chiesto dove fossero. Nessuno sapeva niente. Un isolamento sociale a cui nessuno mette un freno. A partire proprio dal Comune: dove sono i servizi sociali? L'assistenza? Le strutture? Non si sa: e così a Roma si muore soli.

Un altro caso, a dieci giorni da Natale, fu quello della coppia trovata senza vita alla Cecchignola: anche lì un disagio sociale e la solitudine hanno spazzato via le vite di due persone. Anche in quel caso nessuno si è domandato che fine avessero fatto. Così si muore due volte.

