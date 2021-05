Mordi la mela, ecco il nuovo shop Apple a via del Corso

La tradizione incontra l'innovazione nell'Apple Store di via del Corso a Roma, che ha scelto Palazzo Marignoli, coniugando la ricchezza storico-artistica della città eterna con la vivacità creativa dei progetti Apple. Il nuovo retail store di Apple, il 17° nel nostro Paese, che ha creato oltre 100 nuovi posti di lavoro, infatti, non sarà solo un negozio per la vendita dei dispositivi e prodotti Apple, ma anche un luogo dove formare una community di giovani creativi locali, supportati sia dallo staff interno dello store che da un gruppo di oltre 40 artisti romani che operano nei campi della musica, dell'arte e del design, della creazione di contenuti e dei video. Un progetto che Apple Via del Corso ha chiamato Made in Rome, il primo programma Today at Apple pensato proprio per dare alle giovani generazioni oltre che l'ispirazione anche la facoltà di usare gli strumenti indispensabili per far esplodere le proprie passioni. Gli incontri sono già iniziati online, ma presto partiranno anche le sessioni gratuite in presenza di Today at Apple su argomenti che spaziano dalla fotografia, arte e design. (P. Tra.)

