Morandi graziato: resta in gara a Sanremo

ROMA - Morandi graziato: potrà partecipare a Sanremo, nonostante la diffusione del video con la sua canzone in gara. «La Direzione artistica in accordo con Rai1 - precisa una nota - non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa». Immediata la replica di Morandi: «Sono proprio un imbranato! Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai».

E mentre Codacons protesta, Fedez solidarizza con Morandi: «Sono l'unico che ti può capire», scrive il rapper, che rischiò l'esclusione dal Festival a seguito della diffusione sul web del brano in coppia con Francesca Michielin Chiamami per nome.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

