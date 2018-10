Moore sfida Trump ma anche Obama

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fahreneit 11/9, ovvero il ribaltamento delle date che davano il titolo al film con cui Michael Moore vinse la Palma d'oro a Cannes nel 2004. Se allora al centro del racconto c'erano gli attentati alle Torri Gemelle, oggi il documentarista statunitense si concentra sull'avvento di Donald Trump, eletto presidente degli Stati Uniti il 9 novembre 2016. Contro ogni previsione, come mostrano le immagini iniziali in cui folle festanti celebrano, prima del tempo, Hillary Clinton. In questo nuovo pamphlet la grinta militante di Moore resta la stessa, anzi, se possibile stavolta è ancora più scopertamente di propaganda contro i misfatti e i pericoli rappresentati da Trump. I tempi, però, sono cambiati. Nel 2018 immagini e dichiarazioni che scatenano indignazione corrono ogni giorno veloci sui social e il problema non è più rivelare informazioni, ma manipolarle a favore di una tesi o dell'altra. In Fahreneit 11/9, con la sua lunga digressione sull'avvelenamento dell'acqua di Flint, in Michigan (la città del regista) per mano dei suoi stessi amministratori, Moore punisce però anche Obama. E conferma il suo grande talento nell'uso emotivo di musica, immagini di repertorio e tagli di montaggio. (M. Gre.)FAHRENEIT 11/9di Michael Moore