Montreal, ruggito Ferrari Vettel domina e torna leader Mondiale

Piergiorgio BruniROMA - Quattordici anni dopo l'eterno Michael Schumacher, sul gradino più alto del podio canadese torna a sventolare la bandiera del Cavallino. È Sebastian Vettel a sfatare il tabù nordamericano e a regalare un preziosissimo successo alla Rossa, il terzo su 7 appuntamenti stagionali, il suo 50° in carriera.Una vittoria strameritata, vissuta in testa dalla prima all'ultima curva, e che lo spedisce in testa alla classifica piloti, con 1 punto di vantaggio su Hamilton, appena quinto al traguardo di Montreal. Dietro il tedesco si piazzano Bottas e Verstappen, mentre il compagno di squadra Raikkonen, ancora una volta impalpabile, chiude solamente sesto.Pasticcio giriNella garà c'è stato un pasticcio giri, ininfluente sul risultato. Per errore la modella Winnie Harlow ha sventolato la bandiera al 69° giro e così da regolamento i giri sono stati 68 invece che 70.«È stata una giornata perfetta dice, felicissimo, Vettel ed è incredibile quanto questo circuito sia significativo per la Ferrari. Dopo tanto tempo, nell'ultimo giro, ho visto molte persone felici e che sicuramente festeggeranno stasera (ieri, ndr). La corsa al Mondiale? La vittoria ha sicuramente un buon effetto collaterale, ma la strada è lunga». Cauto come al solito, invece, Arrivabene: «Sebastian spiega il team principal ferrarista ha guidato bene ma ha anche avuto una gran macchina. Peccato sia mancato un po' Raikkonen».riproduzione riservata ®