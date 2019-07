Montone grande schermo

Tiziana Boldrini

Borgo di cinema, la medioevale Montone (Perugia) che, fino a domenica, sarà il vivace set della ventitreesima edizione dell'Umbria Film Festival. La rassegna proporrà tutte le sere proiezioni di pellicole in anteprima, in programma insieme a eventi speciali, convegni, mostre fotografiche e incontri con i registi.

Ad anticipare i film toccherà a cortometraggi dedicati ai bambini, provenienti da Europa, Gran Bretagna, Russia, Sudafrica, Stati Uniti e Corea del Sud. Questa sera sul grande schermo arriverà l'inedito L'amore a domicilio, la commedia di Emiliano Corapi interpretata tra gli altri, da Miriam Leone, Anna Ferruzzo, Simone Liberati e Luciano Scarpa, mentre domani la regista e sceneggiatrice Lone Scherfig presenterà il suo ultimo film, The Kindness of Strangers. Domenica, invece, Michel Ocelot proporrà al pubblico di cinefili il suo nuovo lungometraggio, Dililì a Parigi, da lui scritto e diretto (info www.umbriafilmfestival.com).

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

