Montino: «Uno spirito libero. Mi diceva: vicino al mare sto bene»

Michela Greco

«Non ho mai barato, soprattutto con me stesso. Il mio viaggio l'ho compiuto al massimo di quello che volevo ottenere dalla mia esistenza umana». Sono parole di Flavio Bucci, che nel documentario-omaggio Flavioh di Riccardo Zinna, visto alla scorsa Festa del Cinema di Roma, tratteggiava così un bilancio della sua vita. Ieri l'attore, caro alla memoria di tanti soprattutto per i suoi ruoli nello sceneggiato Rai del 1977 Ligabue, ne Il marchese del grillo (nei panni di don Bastiano, il prete condannato a morte) e ne Il divo, ci ha lasciati proprio mentre l'iconico pittore naïf sta per tornare sullo schermo (in concorso alla Berlinale e poi in sala) grazie al regista Giorgio Diritti e all'attore Elio Germano con Volevo nascondermi.

Nato a Torino da una famiglia molisano-pugliese, Bucci è stato trovato privo di vita ieri mattina nella sua casa di Passoscuro. Aveva 72 anni vissuti intensamente tra cinema, teatro, televisione, il privato (ha avuto due mogli e tre figli) e uno stile dissoluto che l'ha portato a concludere i suoi giorni tra le difficoltà economiche. «Non ho più soldi aveva confessato al Corriere della Sera - guadagnavo anche due milioni al giorno: ho speso tutto in donne, manco tanto, che me la davano gratis, vodka e cocaina. Scarpe e cravatte che non mettevo mai, mi sparavo 5 grammi di coca al giorno, avrò bruciato 7 miliardi». «Era un attore magnifico, un uomo difficile, un attore difficile, un uomo magnifico», ha twittato Francesca Archibugi, che lo aveva diretto in Lezioni di volo. «Se n'è andato uno dei più grandi attori italiani di sempre. Avrebbe meritato molto più», ha scritto Enrico Ruggeri. Dall'inizio degli anni 70 Bucci ha attraversato il teatro, la tv, il doppiaggio (aveva dato la voce a John Travolta in La febbre del sabato sera e Grease) e, naturalmente, il cinema, dove aveva debuttato con Elio Petri in La classe operaia va in paradiso per poi avere il ruolo da protagonista due anni dopo in La proprietà non è più un furto. Ha lavorato con autori come Montaldo, Salvatores, Monicelli, Virzì, fino alla sua ultima apparizione in un cameo ne ll grande passo di Antonio Padovan, al cinema nelle prossime settimane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

