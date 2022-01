Monteverde, intero condominio alla canna del gas

Non è stato mai così popolare il proprietario di locale al piano terra di una palazzina in via Fonteiana 134, a Monteverde Vecchio.

Gli altri condomini pregano infatti che si materializzi presto per risolvere un problema che, da sabato scorso, attanaglia tutti: c'è una fuga di gas in un locale dello stabile, ma la azienda Italgas (dopo il sopralluogo su richiesta degli stessi residenti) è stata costretta a togliere la fornitura all'intero palazzo perché non può accedere alla proprietà. Niente gas per tutti significa niente riscaldamento, acqua calda e possibilità di cucinare. La caccia all'uomo è stata lanciata pure sui social. In ogni caso, finirà oggi quando la porta d'ingresso (anche in assenza del proprietario) verrà forzata e aperta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA