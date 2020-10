Montesano fermato senza mascherina attacca gli agenti

Flavia Scicchitano

In piazza Montecitorio senza mascherina per partecipare con Salvini, alla manifestazione per la liberazione di Chico Forti. Enrico Montesano è stato fermato dalla polizia perché sprovvisto di protezione. Insieme a lui la moglie, anche lei a volto scoperto. Qualche foto con i simpatizzanti, qualche scatto con il leader della Lega nel corso del sit-in per l'ex velista italiano in carcere da 20 anni negli Stati Uniti, fino all'arrivo della polizia che gli ha intimato di indossare la mascherina: un confronto finito con l'attore che urlava in faccia agli agenti e loro che retrocedevano per timore di contagio. Dopo un primo rifiuto, Montesano ha ceduto perdendo subito la pazienza: «Non riesco a respirare, mi fa male». E ancora: «È un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di girare a viso scoperto. La metto così mi può mandare a casa, sennò è sequestro di persona».

