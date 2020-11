Montesacro, soldi e regali per pratiche edilizie In manette 2 dirigenti e 2 funzionari comunali

Ida Di Grazia

«I vigili non ci vanno perché sono amici miei», il sistema, più che collaudato, fatto di soldi in cambio di favori andava avanti da anni. Ai domiciliari sono finiti quattro fra funzionari e pubblici ufficiali del III Municipio. Ieri mattina la polizia locale di Roma Capitale ha arrestato due Pubblici ufficiali dell'Ispettorato edilizio del Municipio III, un funzionario del dipartimento

Programmazione attuazione urbanistica e un altro funzionario della polizia locale del III gruppo Nomentano indagati per diversi episodi di concussione commessi ai danni di cittadini. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una delle vittime a metà del 2018. Il titolare di una attività ricreativa ha depositato un esposto in cui venivano illustrate una serie di vessazioni e soprusi subiti, a partire dal 2015, da parte del funzionario del terzo Municipio di Montesacro.

Dalle indagini, che si sono basate anche sul racconto di altri soggetti finiti sotto l'azione della cricca, è emerso che il gruppo seguiva un «preciso disegno criminoso». Il modus operandi era uguale per tutti: individuazione della vittima, controlli alle attività o agli immobili, rilevare l'esistenza di abusi edilizi e formalizzare la contestazione. Non solo, una volta che il malcapitato finiva nella trappola veniva mandato verso lo studio tecnico di cui un funzionario era socio e presso cui collaboravano i colleghi per sanare gli abusi.

Tantissime le intercettazioni citate nell'ordinanza di custodia cautelare, dove si registra anche il degli indagati di venire scoperti: «Meglio non parlare al telefonopensa che l'altro giorno sono venuti due vigili mandati dalla Procura per controllare la legittimità dei permessi, forse hanno fatto un esposto». Oltre ai 4 finiti agli arresti domiciliari per altre tre persone, indagate, gli inquirenti hanno chiesto il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 05:01

