Monterotondo, presi i complici della gang

Stavano pianificando la fuga all' estero. Uno dei ricercati aveva già un mandato di cattura per evasione dagli arresti domiciliari per furto e rapina. I carabinieri di Monterotondo li hanno identificati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza del policlinico Gemelli, dove subito dopo il tentato furto in via Sant'Anna avevano scaricato al pronto soccorso il complice sedicenne ferito da un colpo di pistola sparato dal padrone di casa che li aveva sorpresi in salotto dopo che avevano divelto una grata. I detective dell'arma, coordinati dal procuratore di Tivoli Francesco Menditto, li hanno individuati ed ammanettati alla Borghesiana dove il gruppo di malviventi poteva contare sulla complicità di parenti ed amici.

Due dei quattro arrestati sono minorenni. I frame dei video che li hanno immortalati, hanno restituito i volti ed i nomi di pregiudicati, molto conosciuti dalle forze dell'ordine per il loro curriculum criminale composto da reati di vario genere.

Subito dopo il furto dove Andrea Pulone il padrone di casa, si era difeso ferendone uno i carabinieri hanno ritrovato al Casilino la Fiat Tipo Station Wagon presa a noleggio con i documenti di un connazionale e con cui i malviventi erano scappati dopo il tentato furto a Monterotondo. I sedili dell'autovettura erano sporchi di sangue dello stesso gruppo ematico del ferito segno evidente che era stato trasportato in ospedale proprio con quella macchina. Qualche giorno dopo le indagini instancabili dei carabinieri hanno portato ad un altro importante sviluppo; l'arresto a Morena di un cittadino serbo nato in Italia che aveva partecipato al furto. Nel frattempo, continuano le indagini per stabilire l'esatta dinamica secondo cui Andrea Pulone si sarebbe difeso sparando. Attualmente è ancora indagato per eccesso colposo di legittima difesa.

(E.Orl.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA