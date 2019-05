Montella-Prandelli, incubi da serie B

Massimo Sarti

MILANO Salvo il Bologna, l'inaspettata patata bollente della salvezza resta a carico di altri due big della panchina, Vincenzo Montella (squalificato 2 turni e non in panchina domenica) e Cesare Prandelli. L'Aeroplanino ha nel suo palmares una Supercoppa vinta con il Milan e un quarto di Champions disputato con il Siviglia, ma ora alla Fiorentina deve badare ad altro. Iin campionato viene da 5 battute d'arresto di fila ed ha raggranellato appena un punto. L'ex ct azzurro, vicecampione d'Europa nel 2012, è da dicembre al Genoa al posto dell'esonerato Ivan Juric e quasi subito ha perso Piatek. Il 2-0 di Marassi sulla Juventus del 17 marzo è stato l'inizio dei guai: 4 punti in 9 turni e drammatico terzultimo posto.

Nello scontro diretto di domenica al Franchi (con i due tecnici doppi ex) ai viola, a 40 punti, basterà un pari per scampare il pericolo. Con una sconfitta la Fiorentina avrebbe gli scontri diretti sfavorevoli con il Genoa (0-0 all'andata a Marassi) e cadrebbe in B in caso di affermazione dell'Empoli (38 punti) a San Siro con l'Inter. Difficile, ma non impossibile, visto lo stato di forma degli uomini di Aurelio Andreazzoli. Un trionfo meneghino di Caputo e compagni sarebbe una iattura per il Genoa, a 37 punti. Con una vittoria di Spalletti, a Prandelli basterebbe un punto nella sua Firenze per salvarsi, avendo i rossoblù gli scontri diretti favorevoli con l'Empoli. Un pari al Meazza costringerebbe il Grifone a vincere. Nel delirio di combinazioni in caso di ko a Cagliari dell'Udinese (già salva) e di trionfo dell'Empoli, si potrebbe creare un arrivo a quota 40 con Fiorentina e Genoa. Per la classifica avulsa, Prandelli in B vincendo a Firenze con un solo gol di scarto. Dalle due reti in su retrocede Montella.

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

