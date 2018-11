Montelibretti: pane, olio e...

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniPane, olio e... è il titolo della manifestazione che, alla quattordicesima edizione, domenica vestirà a festa il borgo di Montelibretti, alle porte di Roma. Per apprezzare tutto il sapore dell'olio locale, vanto del territorio che ha conquistato il marchio Doc e poi Dop, sarà allestita la fiera, e verranno serviti anche numerosi piatti tipici, impreziositi dal profumato oro verde. Per scoprire tutti i segreti della produzione olearia, sono in programma visite guidate ai frantoi che illustreranno anche la fase dell'imbottigliamento e permetteranno di degustare l'olio nuovo su croccanti bruschette, oltre a fragranti prodotti da forno e pane preparati al momento. Ad arricchire l'evento ci saranno il mercatino dell'artigianato e delle specialità enogastronomiche del luogo, una mostra di pittura e un bis di sagre. Per l'occasione, infatti, replicheranno la sagra del frittello con il broccolo e la sagra della salsiccia con pitarta, aromatizzata con coriandolo (info 3385055106, www.prolocomontelibretti.it).