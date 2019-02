Monte Peglia, perla di Natura

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra le perle naturalistiche dell'Umbria, il parco del monte Peglia e la selva di Meana sono la meta di questo weekend, con una bella escursione a piedi, in programma domenica. Si parte da Allerona, il borgo in provincia di Terni nel circuito dei più belli d'Italia, che circondato da boschi di faggio, leccio e ginepro condurrà nel cuore dell'area boschiva. Ampia e caratterizzata da una ricca biodiversità, con la sorpresa di radure panoramiche e vecchi ruderi, la foresta ospita anche Villa Cahen, un antico edificio in stile liberty, con annesso uno splendido giardino. Definito eclettico per i diversi stili che racchiude - all'italiana, all'inglese, giapponese e semi naturale - sarà motivo di una piacevole passeggiata, alla scoperta delle specie arrivate qui da tutto il mondo. Poi di nuovo in cammino verso uno spettacolare affaccio sulla valle, in una zona pressochè incontaminata che, con la più nota riserva di monte Rufeno, costituisce un polmone verde unico (info 0627800984, www.viagginaturaecultura.it).