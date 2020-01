Monte Mario, una discarica nel parco con vista su Roma

Cristina Montagnaro

Proprio davanti ad una delle più belle viste da cui si ammira tutta Roma, vicino alla prima piazzola di Monte Mario lo spettacolo è indegno: una mini discarica abusiva, buste di plastica piene di materiale edilizio, flaconi di detersivo, taniche vuote, persino tavolini e sdraie abbandonate da chissà quanto tempo. Andando avanti verso destra la situazione non migliora; in mezzo al tappeto di foglie secchie e rifiuti spunta anche un vecchio forziere arrugginito con dentro documenti, che si è pensato bene di abbandonare lì.

A segnalare la situazione anche il comitato di cittadini Trionfalmente 17, Paola de Vecchis, presidente, afferma: «Montemario ha una vista mozzafiato, che viene deturpata dalle ditte edilizie, che lavorano in nero e in barba a ogni divieto buttano rifiuti dove capita; sarebbe necessario installare videocamere per individuare chi usa gli spazi della città come una discarica. Ci domandiamo per quale ragione non vengano largamente utilizzate. In alcune zone buie del nostro quartiere conclude De Vecchis- la situazione peggiora come ad esempio in Piazza Strozzi, dove giace un divano, vicino al giardino».

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

