Monte Mario e Parioli Tre pedoni travolti

Danilo BarbagalloLe strade della capitale continuano a mietere vittime e ieri si sono registrati gravi incidenti che hanno coinvolto dei pedoni. Il primo è stato di mattina alle 8.30 circa in viale dei Monfortani, zona Monte Mario, dove uno scooter Honda Sh 300 ha investito due passanti. I medici hanno prestato soccorso ai feriti: la donna, in condizioni più gravi, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli mentre l'uomo è stato soccorso in codice verde. Il conducente del mezzo dopo l'incidente si è comunque fermato per portare i primi soccorsi. La dinamica dell'accaduto è ancora da appurare ma il teatro dei fatti è stato all'altezza della pista ciclabile, che ha visto successivamente intervenire gli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale ed i sanitari del 118.Il secondo ha come sfortunata protagonista una bambina di 10 anni travolta da un veicolo, alle 13:00 circa, nella zona centrale di viale Liegi: la piccola è stata trasportata all'ospedale Umberto I, mentre sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Parioli.Un problema, quello della mobilità capitolina, che cerca ancora soluzioni che sembrano difficili da trovare. Al traffico caotico e incontrollato dovuto anche alla qualità dei mezzi pubblici, si aggiungono le cattive condizioni del manto stradale che fra asfalto sgretolato dal maltempo, buche, radici e rami caduti è il maggiore responsabile delle stragi stradali che coinvolgono tanto i pedoni quanto i veicoli. I numeri ormai svelano una realtà e le vittime dall'inizio di quest'anno sono 83, con un incremento del 18,5 per cento rispetto al precedente.La maglia nera delle strade va all'ormai famigerata Cristoforo Colombo, dove nonostante la presenza degli autovelox, le condizioni del manto ha fatto registrare 284 incidenti, ma nel resto della città le cose non vanno meglio. Alla ricerca di rimedi per ora la giunta capitolina ha cominciato a fare i conti e la situazione non sembra sorridere. Il sindaco Virginia Raggi infatti ha stimato un fabbisogno di circa 1 miliardo e 250 milioni di euro per rifare tutte le strade (8000km circa) della città, ma per ora gli investimenti fatti si limitano a 30 milioni, cifra ben lontana dall'obbiettivo.riproduzione riservata ®