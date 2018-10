Montasola, gusto in Sabina

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniPromuovere e far apprezzare le piccole produzioni locali. E' l'obiettivo di Made in Sabina, la manifestazione che da oggi a domenica accoglierà il pubblico a Montasola, nel reatino. Ospite presso il parco Il Monte, la vetrina dedicata alle risorse agroalimentari del territorio offrirà l'opportunità di degustare ed acquistare tante specialità, da miele, conserve e marmellate a farine, pasta, prodotti da forno, spezie, erbe aromatiche ed olio extra vergine d'oliva, fiore all'occhiello della zona. Tra i tanti espositori, spazio anche a formaggi, carni, affettati e insaccati, frutta, verdura, vino, distillati e birra artigianale, per un evento in stile Oktoberfest. Oltre ai concerti, in programma ogni sera, ci sarà la possibilità di partecipare ad un tour, con tappe ad una fattoria, un orto, un uliveto e ad un mulino, dove si confeziona la farina di mais. In alternativa, passeggiata alla scoperta del piccolo borgo, con i suoi tesori medievali e le mostre permanenti (info 0746675177, www.madeinsabina.com).riproduzione riservata ®