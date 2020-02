Montanari: «Il mio Cacciatore a testa bassa contro i mafiosi»

Donatella Aragozzini

ROMA - La prima stagione, due anni fa, è stata apprezzata anche (e sopratutto, a dire il vero) all'estero, tanto da far conquistare al protagonista, Francesco Montanari, il Prix d'interprétation alla prima edizione di CanneSeries, il festival internazionale della serialità televisiva. Forte di quel prestigioso riconoscimento, arriva il 19 febbraio su Rai2 Il cacciatore 2, con l'attore romano nuovamente nei panni di Saverio Barone, sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo, che altri non è che il magistrato Alfonso Sabella, autore del romanzo Il cacciatore di mafiosi da cui è tratta la serie. Anche se «non è un biopic ma una storia ispirata a fatti veri - precisa Montanari - Nella prima stagione abbiamo lavorato sull'auto-affermazione, nella seconda la voglia di vincere non basta più, Saverio si scontra con il fallimento e cambia pelle. Non è riuscito a mantenere la sua promessa, quella di salvare il piccolo Giuseppe di Matteo, ed entra in un inferno feroce e sanguinolento di vendetta, diventa un'ossessione. È un toro che vede rosso, inizia la sua caccia ai malavitosi e sarà senza tregua».

Le quattro nuove puntate ripartono infatti dal 1996, anno in cui Giovanni Brusca (Edoardo Pesce) ordina che il figlio quindicenne del pentito Santino De Matteo venga ucciso e sciolto nell'acido, un episodio che segna profondamente il magistrato. «Ancora oggi mi porto dietro questo dramma ammette Sabella Questa, però, non è una storia di fallimenti ma di successi per quanto riguarda il nostro paese: abbiamo dato un colpo importante alla mafia, non ricordare questi successi è un errore. Se gli strumenti che ho avuto io li avessero avuti Falcone e Borsellino, forse anche loro sarebbero qui».

