Montalcino, favole a fumetti

Antologica numero uno per Massimiliano Frezzato, il fumettista e illustratore torinese che, fino al 14 ottobre, sarà in esposizione a Palazzo Bracci, a Montalcino, nel cuore del Chianti. Intitolata Antologica di un sogno e allestita nei due piani dell'antico edificio, la mostra è la prima completa, dedicata all'artista, che proporrà al pubblico un corpus di novecento opere, partendo dagli esordi. Un viaggio a ritroso nella sua nutrita produzione, che avrà inizio in modo fiabesco con tutte le storie più celebri, classiche e moderne, da Pinocchio, Peter Pan e Cappuccetto Rosso alle Maledatte Fiabe. Si proseguirà con il fumetto e tavole dal successo internazionale come quelle di Wolverine, Margot e i Custodi di Maser, per arrivare al termine del percorso all'esclusiva prima pagina di Frezzato. Appendice dell'expo principale, il FrezzArt Off alla galleria Chinediferro raccoglierà invece i disegni provenienti dalla collezione personale dell'artista, fatti da e per altri autori (info www.frezzart.com).