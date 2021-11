Monta la copertura del campo di padel: cade e muore

Nuova tragedia sul lavoro in meno di 24 ore. Un operaio romano di 41 anni è morto dopo essere precipitato da un trabattello alto tre metri, sbattendo la testa: l'uomo è caduto dalla impalcatura su cui era salito per montare la copertura di un campo di padel. L'episodio mortale si è in un circolo sportivo in via Cantelmo, in zona Gianicolense. Inutile il tentativo di salvargli la vita da parte dei medici dell'ospedale San Camillo: non è infatti riuscito l'intervento chirurgico urgente che puntava a ridurre l'ematoma alla testa e la conseguente emorragia. La sua salma è stata portata nell'obitorio dell'Umberto I dove sarà sottoposta all'esame autoptico.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo e della stazione Bravetta, che indagano sull'accaduto. Si tratta del secondo morto sul lavoro in due giorni, dopo l'operaio deceduto in via Gragorio VII (zona San Pietro) dopo essere caduto dall'impalcatura di un palazzo. (M.Fab.)



