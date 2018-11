MONOPOLY DE' NOANTRI

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniNiente più Vicolo Corto, Parco della Vittoria o Bastioni Gran Sasso, che lasciano spazio a Colosseo, Piazza Navona, Viale Trastevere e Piazza di Spagna: manca poco alla presentazione ufficiale di Monopoly, edizione Roma. Dopo il successo della versione speciale per la città di Napoli, il famoso gioco da tavolo, ideato inizialmente da Elizabeth Magie nel 1903, decide di omaggiare la Città Eterna con una confezione speciale «alla carbonara», che sarà presentata il prossimo weekend: il 23 novembre, ci sarà il lancio ufficiale, mentre sabato 24 partirà dalla stazione Termini una grande caccia al tesoro per Roma. Il giorno dopo, domenica 25, si terrà al MAXXI di via Guido Reni una grande partita di Monopoly a dimensioni umane: nel museo sarà infatti allestito un grande tabellone 10x10 metri. Rimarranno invece «tradizionali» sia i colori delle caselle che le pedine.Previste anche delle personalizzazioni per quanto riguardano le stazioni Nord, Sud, Ovest ed Est: gli snodi ferroviari del tabellone «classico» verranno rimpiazzati da monumenti della Roma Antica. In anteprima ne possiamo svelare due: saranno infatti presenti il Circo Massimo e i Fori Imperiali, al posto dei treni. Niente paura, perché le ferrovie saranno comunque presenti sul tabellone in versione «daje e top».Nell'incertezza di scoprire quali aree di Roma si prenderanno il posto di Parco della Vittoria e di Viale dei Giardini, di Largo Colombo e Corso Impero c'è un dubbio galeotto: sarà Rebibbia o Regina Coeli a essere scelto per «interpretare» il ruolo della prigione? L'unica certezza di Monopoly edizione Roma è che la casella più ambita fra quelle del tabellone sarà sicuramente quella del parcheggio gratuito, soprattutto con i rincari previsti nelle strisce blu della Capitale.riproduzione riservata ®