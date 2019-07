MONOPATTINI ELETTRICI

Sono il mezzo a due ruote che più sta spopolando nel mondo. Da Tel Aviv a Milano, da Los Angeles a Berlino, sono arrivati finalmente anche nella Capitale. Pensati soprattutto per le aree urbane, permettono di spostarsi comodamente in città senza ricorrere alla propria auto o allo scooter. Al contrario delle versioni tradizionali non è necessario rilanciare l'andatura con le gambe. I monopattini viaggiano da soli ad una velocità massima di 25 km/h. Le modalità di adesione ai diversi servizi prevedono come sempre il download dell'app, registrazione dell'utente e il caricamento di una carta di credito o prepagata per i pagamenti.

Costo? 1 euro per sbloccare il mezzo e poi 15 centesimi al minuto. Il loro utilizzo in Italia è stato da poco regolamentato con specifiche modifiche al Codice della Strada, relative anche ad altri mezzi appartenenti alla mobilità sostenibile, consentendone di fatto la libera circolazione anche su strada. La compagnia attualmente attiva è Lime-S.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

