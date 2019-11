«Monologhi e musica per me e i fan»

Ida Di Grazia

Oltre 250 mila biglietti venduti, cinque anteprime europee e un viaggio che dura da più di un anno e che non sembra volersi fermare. Marco Mengoni arriva questa sera a Roma con l'Atlantico Tour, un live show di oltre due ore che si dividerà in tre parti.

Si comincia con uno speciale arrangiamento di Muhammad Alì, dove appare la celebre frase l'll show you how great I am (Sto per dimostrarvi quanto sono grande) e a sorpresa salterà fuori Mengoni elegantissimo in Giorgio Armani. Il resto della band, tra musicisti e cantanti verrà svelato man mano. Pronto a correre è l'ultimo brano del primo blocco e qui il palco inizia a prendere forma. Il primo blocco si chiude con un cartone prodotto da Sugo design, scritto dallo stesso Mengoni con Alessandra Scotti, che si conclude così: «Sei fatto per il 60 % di acqua. Per il 30 dalle persone che ami e per 10 di quello che ti manca». Il secondo blocco parte con La ragione del mondo, uno dei brani più emozionanti di Atlantico e termina con un monologo del cantante: «Ho capito l'importanza dell'uso delle parole già nel precedente tour. I monologhi vogliono essere uno spunto di riflessione per tutte le persone che mi seguono, ma anche e soprattutto per me stesso. Corriamo sempre, e credo sia importante di tanto in tanto fermarsi e guardare il mondo che ci circonda». L'ultima parte apre con Guerriero, uno dei brani più evocativi del suo repertorio. Arriva poi l'indimenticabile L'Essenziale, nel buio totale piano e voce. È poi la volta di Hola, triplo platino, anche questa al pianoforte. Lo show chiude con Io ti aspetto, successo dell'estate 2017, dove la scenografia raggiunge il suo apice con tutti gli elementi ormai svelati.

riproduzione riservata ®

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA