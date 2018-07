Monica Marangoni a Leggo: «Le influencer? Una moda che finirà. Amo le interviste perché so ascoltare»

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un cane in famiglia di Rai1 domani chiude il suo primo ciclo di puntate. Il programma ha già strappato l'ok per il secondo. Merito soprattutto della conduttrice Monica Marangoni, a cui va assegnato un voto alto in pagella proprio per aver saputo immedesimarsi in una padrona di casa sempre a disposizione dei cani e dei loro amici. Talmente naturale da sembrare l'amica della porta accanto che ti dà il consiglio giusto. Non è da escludere che presto possa ottenere da Rai1 qualche riconoscimento.«Attualmente no. Perché ho due bambini che mi danno molto da fare, tuttavia non è escluso che presto possa esserci anche un cane in famiglia».«Cominciamo col dire che il cane è uno di famiglia e quindi non si abbandona mai. Non a caso il programma è andato in onda nel periodo estivo per educare a prevenire queste situazioni. Chi sceglie un cane deve sapere che è per la vita».«Comprare il collarino di Swarovski è un'esagerazione dettata più dall'amore per se stessi che per il cane. Così come tante altre forme esagerate e paradossali che snaturano il carattere e le attitudini dell'animale».«Io sono una giornalista professionista - che tra l'altro ha battuto un piccolo record, quello di sostenere la prova orale dell'esame con il pancione a pochi giorni dal parto - e come tale mi trovo a mio agio quando devo raccontare un evento».«Sono contenta per loro che si guadagnano uno stipendio senza lavorare, ma ritengo che questa sia una moda del momento. Prima o poi questa tendenza finirà. Perché bisogna studiare molto e pubblicare solo le foto può non bastare».«Sarebbe un modo per bruciarsi del tutto. La tv è un'altra cosa. Condurre un programma non è come fare il giurato in un talent. Così come una showgirl non è una conduttrice».«Amo i mezzibusti. Sono una tiggista, tuttavia mi piacciono i talk perché interagiscono con il pubblico. Adoro le interviste. Mi riescono bene perché so ascoltare. E vado a braccio. Il più bravo? Maurizio Costanzo, il numero 1».