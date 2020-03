MONDO SOTTO CHOC

Mario Landi

«L'85% dei casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore si concentrano in Europa e negli Stati Uniti». Una portavoce dell'Organizzazione mondiale della Sanità, la cui testimonianza è stata raccolta da Sky News, dice molto chiaramente qual é l'incubo alla porta: si sta assistendo a una «grande accelerazione» nel numero di casi negli Stati Uniti «che può diventare il prossimo epicentro dell'epidemia».

Forse anche per questo il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha scritto su Twitter di aver avuto con Trump una telefoata di «apprezzamento per il lavoro di contenimento attuato negli Usa». Tuttavia il Tycoon vuole riaprire l'America e in tempi brevi: «Se fosse per i medici, il mondo intero sarebbe chiuso». In 15 giorni, Trump potrebbe decidere un allentamento delle regole, anche quelle sul distanziamento sociale, così da spianare la strada alla riapertura delle imprese. L'obiettivo è evitare che «la cura sia peggio della malattia».

«Non c'è gara tra lo scegliere tra riaprire l'economia e salvare vite umane», rintuzza il governatore dello Stato di New York, il democratico Andrew Cuomo. Più di 41mila i casi di coronavirus, con 313mila test effettuati. Sono entrati in lockdown, ovvero in modalità restate a casa e tutto chiuso circa 150 milioni di americani. Ma Trump ribadisce: «La nostra gente vuole tornare a lavorare». E lo fa dal palco della Briefing Room della Casa Bianca, dal quale spicca l'assenza di Anthony Fauci, la massima autorità negli Usa in fatto di malattie infettive.

In Europa intanto 26 Paesi hanno chiuso i loro confini sospendendo di fatto l'accordo di Schengen, la Polonia ha imitato la zona rossa italiana. E in India la premier Modi ha indetto «il coprifuoco per 21 giorni: nessuno potrà più uscire di casa».

Mercoledì 25 Marzo 2020

