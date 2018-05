Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaUna condanna in abbreviato, venti rinvii a giudizio e tre stralci ad altra Procura per competenza territoriale: è l'esito del terzo filone di indagine sul Mondo di Mezzo conclusosi davanti al gup Monica Ciancio con il coinvolgimento di funzionari, imprenditori ed esponenti politici per i loro rapporti con il ras delle cooperative Salvatore Buzzi. Un anno di reclusione, in continuazione con una precedente condanna a 3 anni, è stato inflitto per un episodio di corruzione a Emilio Gammuto, già collaboratore di Buzzi, senza più l'aggravante di aver agevolato l'associazione di tipo mafioso.Tra i rinviati a giudizio, che saranno processati il 19 settembre davanti all'ottava sezione penale del tribunale, figurano nomi nuovi come quello di Francesco D'Ausilio, ex capogruppo Pd in Campidoglio, e del suo ex capo segreteria Salvatore Calogero Nucera cui la Procura contesta i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e finanziamento illecito: avrebbero «facilitato sul piano politico istituzionale l'aggiudicazione delle procedure negoziate indette dal Dipartimento tutela Ambiente spendendosi in dieci procedure negoziate riservate alle cooperative sociali e riferite a 10 lotti, ottenendo in cambio nel 2014, la promessa di corresponsione del 5% del valore dei lotti assegnati con le 10 procedure negoziate citate».Il processo è stato deciso, oltre che per il solito Buzzi e la sua segretaria Nadia Cerrito, anche per l'ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon (accusato di corruzione e quattro episodi di turbativa d'asta) e Franco Cancelli (corruzione), manager della cooperativa sociale Edera.La corruzione è contestata anche a Brigidina Paone, già collaboratrice all'assessorato alla Casa, a Stefano Venditti, nella veste di presidente della Lega della cooperative Lazio, a Marco Bruera, stretto collaboratore di Luca Odevaine che in occasione della gara per il Cara di Mineo «curava la predisposizione della documentazione fittizia finalizzata a giustificare l'ingresso delle somme nelle casse delle fondazioni e delle società riferibili allo stesso Odevaine» e a Clelia Logorelli, dirigente preposta al settore del verde in Eur spa.Rinvio a giudizio anche per gli imprenditori Flavio Ciambella, Fabrizio Amore, Gabriella Errico e Maurizio Marotta (ex dirigente della cooperativa Capodarco).riproduzione riservata ®