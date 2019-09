Mondiali, tocca già a Tortu

Marco Lobasso

ROMA - Sarà la prima volta senza l'immenso Usain Bolt, ma sarà anche la prima volta con Filippo Tortu. Gli strani Mondiali di atletica a Doha, in Qatar, da oggi a domenica 6 ottobre (caldo e soldi possono far cambiare il mondo) partono subito con l'Italia protagonista, visto che già nel pomeriggio, nelle batterie dei 100 metri, sarà in pista Filippo Tortu, la nostra punta migliore, il primo italiano a scendere sotto i 10 netti, migliore anche del grande Pietro Mennea. Filippo, con l'altro velocissimo azzurro Marcell Jacobs (ore 17,05 italiane), cerca l'accesso alle tre semifinali iridate (24 posti disponibili). Poi, Alessia Trost ed Elena Vallortigara nelle qualificazioni dell'alto alle 17,40 (1,94 per andare in finale), fino alle batterie dei 5000 metri (18.45), con Yeman Crippa che ha promesso di scendere sotto i 13' in finale e che sogna un podio difficile ma non impossibile.

Intanto, c'è già un record, è non è in misure o tempi cronometrici: il caldo-umido. All'interno del Khalifa Stadium le temperature saranno controllate da un avveniristico sistema di condizionamento. Ma fuori, nella gare su strada (marcia e maratona) non basteranno le partenze ritardate sino alla mezzanotte per evitare situazioni che, in ogni caso, saranno estreme. Una controprova si avrà già stasera, con la 42 km femminile, unica finale in calendario nel primo giorno mondiale. Il via alle 23.59 del Qatar, le 22.59 italiane, con anche due azzurre: la trentenne veneziana Giovanna Epis e la bergamasca Sara Dossena, 34 anni, che coltiva giustificate ambizioni. Praticamente si corre di notte, come Bikila a Roma nel 1960. Tutte le dieci giornate dei Mondiali di Doha saranno in diretta su Raisport e in streaming sul web della Rai.

riproduzione riservata ®

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA