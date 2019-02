Mondiali, oggi combinata femminile Italia per il tris

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - L'Italia punta al tris. Fin qui due giorni e due medaglie importantissime: l'oro di Paris e l'argento di Goggia nel superG; il nostro sci non partiva così bene ai Mondiali da anni. Sono tre le azzurre che oggi parteciperanno alla combinata ai Mondiali di Are. Le atlete scelte per la terza gara della manifestazione, dopo il superG femminile e quello maschile, sono Marta Bassino, Federica Brignone e Nicol Delago: nella start list in realtà ci sarà anche Nadia Fanchini, ma la bresciana farà soltanto la discesa come ulteriore allenamento in vista di domenica e poi non prenderà parte allo slalom. La gara comincerà alle ore 11 con la discesa, poi le atlete avranno qualche ora di riposo prima di tornare in pista alle 16.15 per lo slalom che comporrà la classifica definitiva. Entrambe le prove saranno trasmesse in diretta su Rai 2, Raisport ed Eurosport.