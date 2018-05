Mondiale per club: scatta la rivoluzione in campo le big

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il nuovo Mondiale per club, (tra gli ideatori pure l'ex milanista Boban) presto verrà presentato al Consiglio Fifa per rendere più spettacolari le sfide e incassare ben tre miliardi di dollari da distribuire ai club. Secondo quanto trapela, il torneo andrà in scena ogni quattro anni, nella seconda metà di giugno. La formula sarà a inviti e nel 2021 per quanto riguarda l'Italia dovrebbe toccare a Milan, Juve e Inter. Delle 24 partecipanti, 12 dovrebbero essere europee, 4,5 sudamericane, 2 africane, 2 asiatiche, 2 nordamericane, 0.5 dall'Oceania. La Fifa sta pensando a una fase finale con i club che hanno vinto di più. In Europa, ad esempio, otto squadre hanno almeno tre Coppe Campioni o Champions League nell'albo d'oro (Real, Milan, Bayern, Barcellona, Liverpool, Ajax, Inter e Manchester United). A queste si aggiungerebbe la Juve (2 Champions e 2 Intercontinentale e due finali negli ultimi quattro anni).