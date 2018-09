MONDIALE F1

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Mentre la delusione di Monza ancora infuoca i cuori dei tifosi di Maranello, domenica (alle 14.10 diretta Sky Sport F1, alle 21.15 differita TV8) si corre a Singapore, dove nel 2017 le Rosse non completarono neppure un giro. Per ridurre i 30 punti di svantaggio da Hamilton e riaprire sul serio il Mondiale, Vettel deve vincere. «ll nemico più grande? Sono io spiega il tedesco perché abbiamo una grande macchina. Guardiamo a noi stessi, e se lo faremo, avremo ottime chance». Per Raikkonen, invece, sarà l'ultima volta a Marina Bay da ferrarista. A fine stagione passerà all'Alfa Romeo Sauber, mentre al suo posto arriverà Leclerc. «L'ho saputo a Monza racconta il finlandese però non l'ho deciso io. Aiutare Vettel? Se in gara saremo vicini, vedremo il da farsi». Infine Leclerc, futuro pilota Ferrari: «Corono il mio sogno da bambino. Un pensiero va a Jules Bianchi, mi ha aiutato tanto e ora non c'è più; forse lui doveva essere al mio posto sulla Rossa».