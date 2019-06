MONDIALE: AUDIENCE A 7,5 MILIONI

Massimo Sarti

MILANO - Solo stasera, al termine delle ultime gare della fase eliminatoria, le azzurre conosceranno l'avversaria nell'ottavo di finale Mondiale di martedì prossimo a Montpellier (alle 18): sarà la Nigeria (terza nel gruppo A) o più probabilmente la Cina (terza nel gruppo B). Ieri intanto la ct Milena Bertolini e le sue ragazze hanno accolto con inevitabile entusiasmo l'incredibile ascolto tv del match di martedì sera con il Brasile che, nonostante la sconfitta 0-1 a causa di un rigore dubbio segnato da Marta, ha comunque permesso all'Italia di chiudere al primo posto il gruppo C.

Udite udite: 7,5 milioni di spettatori, tra Rai 1 e Sky, sono rimasti incollati al video per seguire le gesta di Sara Gama e compagne. Una prima serata che ha toccato uno share del 29,3% su Rai1, che per la prima volta ha ospitato la diretta di una partita di calcio femminile. All'incirca gli stessi telespettatori di Italia-Bosnia maschile di sette giorni prima, con gli uomini di Roberto Mancini impegnati nelle qualificazioni ad Euro 2020, ma quasi due in più rispetto a Grecia-Italia dell'altra settimana. Sempre per la cronaca, domenica l'esordio continentale dell'Under 21 contro la Spagna era stato seguito da quasi 5,7 milioni di persone. «Finalmente anche dentro i nostri confini il calcio giocato dalle ragazze viene amato dagli italiani. È la conferma della necessità di dare impulso e sostegno a tutto il movimento». Questo il commento della ct Bertolini.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

