MONCHI RILANCIA

Francesco BalzaniROMA - Adieu Maxime, bienvenue (forse) a Steven. Il centrocampo della Roma si prepara al cambio della guardia francese con la cessione di Gonalons al Crystal Palace e l'assalto di Monchi al suo pallino N'Zonzi. Un giorno dopo la beffa Malcom il ds giallorosso si è messo al lavoro per ultimare la rosa già rinforzata da 11 acquisti (mai ne sono stati fatti di più nell'era americana). A Trigoria è arrivata l'offerta del club inglese: 10 milioni. La Roma ha risposto che ne servivano 5 di più, ma si dovrebbe chiudere a 12 più bonus. Il che rappresenterebbe una bella plusvalenza per i giallorossi che hanno acquistato Gonalons appena un anno fa dal Lione per 5 milioni.Monchi si è preso una notte di tempo per riflettere, ma la trattativa pare ben avviata. I soldi incassati per il francese si sommano ai 70 di Alisson e portano il tesoretto di Monchi a circa 85 milioni. Dodici sono stati spesi per Olsen, circa 35 sono messi in conto per l'esterno anti-Malcom e altri trentacinque potrebbero finire al Siviglia per N'Zonzi per garantire a Di Francesco un centrocampo completo e variegato. Il gigantesco mediano che il ds portò in Spagna nel 2015 ha una clausola di 35 milioni, ma vista l'età (31 anni) e i buoni rapporti tra Monchi e il suo ex club si può ottenere uno sconto. Piace pure Herrera del Porto, clausola da 40 milioni, ma contratto in scadenza nel 2019. Lo sa bene l'Inter che è in pressing da giorni sul messicano.A proposito di pressing. Dopo il mancato arrivo di Malcom, la Roma è tornata a fare sul serio per Chiesa. La Fiorentina però continua a sparare troppo alto (70 milioni) nonostante l'inserimento di El Shaarawy nella trattativa. Appurato che è impossibile arrivare a Bailey, per il quale il Leverkusen ha chiesto 100 milioni, un altro profilo preso in considerazione è quello di Oyarzabal valutato 40 milioni dalla Real Sociedad. Il nome tornato in pole nelle ultime ore però è quello di Suso in una trattativa col Milan che includerebbe pure il cartellino di Perotti. In serata sono arrivate conferme dall'entourage dell'argentino che accetta la destinazione in un'operazione da 25 milioni più il cartellino de El Monito. Solo una suggestione, infine, il ritorno di fiamma per Cuadrado che è a un passo dal rinnovo con la Juve.riproduzione riservata ®