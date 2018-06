Monchi: «Puntate su Schick, esploderà»

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Puntate su Schick». E' questo il consiglio di Monchi intervistato dal magazine The Tactical Room. «Patrik è un fuoriclasse e lo dimostrerà. Ha avuto un anno meraviglioso alla Sampdoria senza essere titolare. Lo scorso anno a inizio stagione ha avuto un problema fisico, che non gli ha permesso di essere al 100%, ma credo che lo troveremo molto più preparato. Conosciamo le sue qualità». Monchi conosce bene pure le qualità di Di Francesco: «Eusebio mette insieme le caratteristiche che cercavo in un allenatore. È una persona ambiziosa, ma con tranquillità, non in maniera smodata. Ha saputo valorizzare tutti i calciatori. E' freddo da questo punto di vista, non si lascia trasportare dalle emozioni che possono esserci dentro una partita». Sui conti del club, dice: «Adesso siamo tranquilli perché la pressione del fair play finanziario è minore». Infine su Totti: «Lavoriamo molto insieme. È un privilegio averlo all'interno di questo progetto». (F.Bal.)