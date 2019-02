ROMA - Quello di sabato potrebbe essere l'ultimo derby romano di Monchi. La strada che porta a Londra, versante Arsenal, sembra sempre più spianata. Anche Emery, il tecnico dei Gunners che ha lavorato con Ramon a Siviglia, ieri ha rilasciato dichiarazioni che sanno di conferma: «So che il club sta lavorando per capire come possiamo migliorare e come possiamo fare meglio con le persone che lavorano per noi, sia nel presente che nel futuro. Ma è una questione che riguarda la società. Io, il mio staff e i calciatori siamo concentrati sulle prossime due partite». Emery, oltre a Monchi, potrebbe ritrovarsi all'Arsenal pure Nzonzi che ha già allenato a Siviglia nel 2015-2016. Il francese non vede l'ora di tornare in Premier anche perché a Londra vive il figlio assieme alla sua ex moglie. Al posto di Monchi dovrebbe essere promossa la coppia Massara-Balzaretti, ma restano vivi i nomi di Faggiano e Mirabelli. Quest'ultimo ieri ha parlato a Rmc: «Io alla Roma? Sto vedendo tante cose in Italia e all'estero, sto aspettando un progetto che mi faccia godere i frutti del mio lavoro».(F. Bal.)

