Monchi non molla Talisca e tratta col Besiktas

ROMA - Prende corpo il piano A di Monchi per Anderson Talisca. Nei giorni scorsi sembrava essersi raffreddata la pista che portava al brasiliano, diretto verso la Premier League. L'incontro di lunedì tra Monchi e Usta (direttore amministrativo del Besiktas) però sembra raccontare tutt'altro. I turchi, infatti, avrebbero in mente di esercitare il riscatto con il Benfica di 21 milioni per Talisca entro il 31 maggio. Non per trattenere il giocatore (che ha già dato l'addio al club bianconero) ma per girarlo alla Roma per un totale di 30 milioni. Una plusvalenza immediata di 9 milioni per i turchi. Nell'affare potrebbe anche rientrare il prestito di un giocatore. Non Karsdorp, come riportato ieri dal portare turco Fotospor. L'ipotesi del passaggio dell'olandese al Besiktas pare abbia strappato una grossa risata a Monchi. Più probabile uno tra Bruno Peres e Gerson. Quest'ultimo ha ricevuto un'offerta di prestito pure dall'Atalanta. (F.Bal.)riproduzione riservata ®