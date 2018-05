Monchi forte su Kluivert Centrocampo: spunta Arslan

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Anche senza Balotelli, l'affare con Mino Raiola per portare a Roma Kluiver junior, astro del calcio olandese, può andare in porto. Negli ultimi giorni, infatti, Monchi avrebbe superato la concorrenza di Everton e Inter ottenendo un'intesa di massima per l'attaccante esterno che non rinnoverà il contratto in scadenza 2019 con l'Ajax. Le alternative restano Berardi e Politano.Il mercato della Roma però continua a parlare pure turco. Oltre ai no di Monchi per Under alle richieste di Arsenal e Monaco, c'è infatti una fitta trattativa con il Besiktas sia per quel che riguarda operazione in entrata che in uscita. L'obiettivo numero uno rimane Talisca per il quale potrebbero entrare nell'affare pure Peres e Gerson. Il ds spagnolo - atteso a giugno a Londra per un summit di mercato con Pallotta - tuttavia non sembra convinto. A Monchi piace anche Tolgay Arslan per rinforzare la panchina. Centrocampista tedesco di origini turche classe '90, valutato sui 12 milioni. (F.Bal.)