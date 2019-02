Monchi all'Arsenal: si decide a giugno

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Criticato a Roma, ma corteggiato dalla Premier League. Soprattutto dall'Arsenal. Monchi a fine stagione farà i giusti calcoli e deciderà se proseguire il suo lavoro a Trigoria (come promesso qualche mese fa) o accettare la proposta dei Gunners e del suo ex allenatore Emery. Una coppia che a Siviglia ha portato 3 Europa League. Nonostante le ultime indiscrezioni parlassero di una virata dell'Arsenal su Overmars, ieri la BBC è tornata a parlare di un passaggio del ds. Il club londinese vuole rinforzare il suo reparto dirigenziale e Monchi è la prima scelta di Emery e il primo obiettivo di Raul Sanlleh, rispettivamente allenatore e head of football relations. Durante un podcast dedicato alle vicende dell'Arsenal, il giornalista della Bbc si è soffermato anche sulle dichiarazioni di una persona che gli avrebbe parlato di affare chiuso tra Monchi e i Gunners, senza però trovare alcun riscontro. E forse non a caso negli ultimi giorni è circolata con forza la voce che la Roma starebbe pensando a uno tra Faggiano (ds Parma) e Carli (ds Cagliari) per il prossimo anno. Lusingato di certe voci, ma sto bene qui a Parma, ha dichiarato però lo stesso Faggiano.(F.Bal.)