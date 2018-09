Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MONACO DI BAVIERA - L'aderenza del paziente ai farmaci è un problema complesso e le caratteristiche personali possono diventare ostacoli al trattamento. Può essere difficile per i pazienti prendere con regolarità i farmaci che non trattano sintomi attivi e visibili o che possono causare effetti indesiderati, senza contare che spesso a ostacolare la compliance è anche la difficoltà di seguire regimi di trattamento complessi o multipli, a causa di deficit cognitivi o fisici, dovuti anche all'età avanzata.Per chi inizia il trattamento con anticoagulanti, la facilità d'uso e la maneggevolezza del farmaco favoriscono l'aderenza e stabiliscono una salda routine nel seguire la prescrizione. È' stato uno dei temi centrali del Congresso europeo di cardiologia ESC, che si è tenuto a Monaco di Baviera, durante il quale è stata presentata la nuova confezione di edoxaban di Daiichi Sankyo, proprio per migliorare l'aderenza. I dati, infatti, rivelato che più di un paziente su 4 affetto da Fibrillazione Atriale ha un'aderenza non ottimale ai farmaci, e ciò aumenta il rischio di ospedalizzazioni, ictus e morte. (A.Cap.)riproduzione riservata ®