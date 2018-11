Momix, Mozart e Chopin La Filarmonica si presenta

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaUna stagione ricca di generi diversi, attenta alle novità e alla tradizione.Si preannuncia così la programmazione 2018-2019 dell'Accademia Filarmonica Romana, che, in attesa di festeggiare il bicentenario del 2021, punta su un'offerta diversificata - dai Momix al repertorio classico - con l'obiettivo di attirare un pubblico nuovo. La stagione, firmata dal direttore artistico Andrea Lucchesini e in collaborazione con il Teatro Olimpico e l'Argentina, guarda ai giovani: ai talenti del futuro e agli spettatori millennials. Va in questa direzione Alice dei Momix. La compagnia di Moses Pendelton sceglie la Filarmonica per il debutto di una produzione che evocherà i personaggi del Paese delle Meraviglie con giochi di luce e intrecci di corpi (febbraio-marzo). Inaugura la stagione il Don Giovanni di Mozart secondo l'Orchestra di Piazza Vittorio, che ritorna all'Olimpico alternando ritmi insoliti, dal tango al jazz, e atmosfere di un night club senza tempo. La stagione concertistica, che ha come cornice il Teatro Argentina, inizierà con Napolide con protagonista lo scrittore Erri De Luca, mentre la musica per quartetto segnerà molti degli oltre 50 appuntamenti con solisti esperti ed emergenti. Seguirà l'avvicendarsi sul palco di interpreti del barocco - con attenzione a Vivaldi, all'arte della fuga e a un Bach inedito - e del romanticismo di Chopin.Tra le novità, il ciclo di lezioni di musica dal vivo, che andranno in onda su Rai Radio 3 per esplorare l'improvvisazione dei grandi della musica. «Gustav Mahler diceva che la tradizione non è il culto delle ceneri, ma la custode del fuoco. Noi vogliamo mantenere viva la fiamma con proposte di qualità», ha spiegato Lucchesini.riproduzione riservata ®