«Molto dipenderà dal comportamento dei cittadini». Per la prima volta il premier Conte - ieri a Capri - non ha escluso un nuovo lockdown aggiungendo di non fare «previsioni per Natale», ma di cercare al momento «le misure più adeguate, idonee e sostenibili per prevenirlo». L'idea di chiudere di nuovo il Paese continua però ad aleggiare tra le stanze degli esperti. L'impennata esponenziale del contagio spaventa e l'ultimo dpcm entrate in vigore ieri rischia di non essere sufficiente per arginarla. «Più che misure sui comportamenti occorre bloccare il virus: tra quindici giorni non vorrei trovarmi a discutere sui 10-12mila casi al giorno» spiega Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova, che sull'agenda segna la data di Natale. «Credo che un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo», ha dichiarato ieri su Rainews24. Per il Fabrizio Pregliasco dell'Università degli Studi di Milano invece potrebbe essere necessario chiudere tutto addirittura prima. «Il rischio di un secondo lockdown prima di Natale c'è, ma se prendiamo provvedimenti credo che potremmo convivere con la presenza del virus», ha detto su Rai Radio2 puntando sul suo cavallo di battaglia del modello veneto: la caccia agli asintomatici. «È necessario scovare più positivi possibile, soprattutto gli asintomatici; più li controlliamo e meno contagiano - ha ammesso - e fare tesoro del galateo che abbiamo usato nel primo lockdown per scongiurare il secondo». La questione è anticipare il virus e non inseguirlo perché «l'impatto che queste misure (il dpcm, ndr.) avranno lo sapremo fra due settimane», ha aggiunto Crisanti. Entrambi i virologi hanno alzato l'allerta sui mezzi trasporti: «Favoriscono il contagio, tante persone vicine, non distanziate e non controllate. Non credo abbiamo gli strumenti per calcolare la capienza. Bisogna usare i mezzi pubblici solo con mascherine chirurgiche», suggerisce Crisanti mentre per Pregliasco «occorre recuperare il distanziamento, potenziando lo smartworking e dilazionando i tempi di ingresso a scuola e sul lavoro. Penso che anche la didattica a distanza per i ragazzi più grandi, dai 16 anni, potrebbe essere utile. Almeno in queste settimane».(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 05:01

