«Molti di questi sono i nuovi poveri»

Un quadro agghiacciante che si moltiplica di mese in mese nelle strade di Roma. Una ferita che non si rimargina, con soluzioni che sfuggono di mano. Gli ultimi numeri della Caritas sui poveri della città tratteggiano un fenomeno dai contorni spesso imprevedibili. Sono oltre 7.500 le persone che faticano a vivere in stato di povertà. Il 45% di esse è italiano, il 55% di altra nazionalità. Tra le 14mila e le 16mila i senza fissa dimora.«La povertà - spiegano dalla Caritas - può assumere sembianze particolari: forme di vero e proprio barbonismo domestico, cioè persone che si riducono in abbandono totale pur essendo proprietari di una casa». «I poveri di oggi - recita l'ultimo Rapporto - sono diversi dalla figura del barbone di trent'anni fa. Tra loro uomini e donne poco competitivi sul mercato del lavoro, anziani con vissuti precisi, giovani, individui con malattie croniche invalidanti, con problemi di droga o altre dipendenze o senza casa a causa di violenze domestiche o per un progetto migratorio fallito o di transito».(V. Con.)