Mobilità, il Comune aiuta il Car sharing

Una cosa è certa: gestire accessi contingentati e il numero chiuso sui mezzi di trasporto pubblico non sarà affatto facile. Per questo motivo, Roma pensa a incentivare sistemi di mobilità alternativa, come il car sharing, per provare a ridurre un più che probabile incremento del traffico privato.

Dopo una prima fumata nera tra gli operatori del settore (rappresentati dall'Aniasa) e l'Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, la misura a cui sta pensando in queste ore Virginia Raggi è quella di «abolire il canone che le aziende di car sharing devono versare al Campidoglio (1200 euro all'anno per ogni vettura circolante nel territorio comunale, ndr)». L'obiettivo della sindaca è quello di incentivare l'ingresso di nuovi operatori, per coprire, nel corso dei prossimi mesi, tutte quelle zone di Roma, specialmente in periferia, che al momento non sono ancora interessate dal servizio.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 05:01

