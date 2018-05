Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rivedere le tariffe taxi. A dirlo è il presidente della commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno: «Oggi c'è un meccanismo per cui la corsa più lunga costa di più, mentre dovrebbe essere il contrario». Così nel corso della seduta della commissione ha risposto ai sindacati che gli chiedevano della revisione delle tariffe. Stefàno ha portato come esempio quello che avviene in ogni settore di mercato: più è ampio il numero di prodotti che si acquistano tanto è più basso il costo cadauno dei pezzi. «Ma questo deve essere un atto di giunta - ha aggiunto Stefàno -. È un'altra partita, un altro contenitore. La piattaforma non è l'unica cosa che stiamo facendo sul settore taxi. Il discorso tariffe è una competenza che ha l'assessorato, e sicuramente i tecnici dell'assessorato riferiranno all'assessore Meleo di questa richiesta». «In ogni caso stiamo lavorando sulla velocità commerciale anche attraverso l'estensione della Ztl. Tema su cui, non voglio dire minacce, ma certamente mi sono arrivate osservazioni molto piccate, ma non ci stiamo fermando e per quanto sia difficile stiamo lavorando all'ampliamento delle Ztl», ha concluso.