Mkhi magico Momenti no per Mancini e Cristante

PAU LOPEZ 6

Occhi sgranati e due interventi così e così in un primo tempo di assedio. Nella ripresa è attento in presa

SPINAZZOLA 5

Resta a guardare David sul gol del Gent e in fase difensiva mostra i soliti limiti di tenuta. Quando spinge è un bel vedere e nella ripresa migliora, non abbastanza per valere 30 milioni (21' st Santon 6: meno fronzoli)

SMALLING 6

Uno scarso come Depoitre deve averlo affrontato solo nelle amichevoli sul giardino di casa. Però il troppo relax gli rovina qualche uscita palla al piede. Rischia il rigore

MANCINI 4,5

David abbatte Golia. L'ex atalantino finisce in bambola e regala il gol e non solo al canadese. Momento decisamente no.

KOLAROV 6

Dopo 30 secondi o poco più scheggia il palo. E' solo un lampo di una partita vissuta in difficoltà

CRISTANTE 5

Bezus lo punzecchia, e in molti casi lo appiattisce oltre modo. Tanti errori di regia, troppi davvero.

VERETOUT 5,5

Costretto al solito lavoro sporco, ma pure lui arranca contro Odjidja e Bezus. Prende un giallo pesante e perde molti duelli (32 'st Fazio ng: irrobustisce il piumone)

PEREZ 5

A differenza di Kluivert non riesce a indovinare i tempi di cottura della difesa del Gent. Perde palloni, non accorcia i reparti e trova pochi spazi di svago per sgroppare. (38' st Villar ng: gita scolastica aperta)

MKHITARYAN 6,5

Il mago armeno salva l'Europa della Roma con la magia per il gol di Kluivert e tanto lavoro di stile tra i reparti. Cala nella ripresa

KLUIVERT 6,5

Al primo affondo trova un gol pesantissimo. Il resto è il solito fumo

DZEKO 5,5

Capitan Edin è a caccia di record, ma nella serata belga è chiamato spesso a dare una mano ai reparti.

FONSECA 5,5

Ambizione? Nelle intenzioni. La prestazione è ancora pregna di errori individuali e di una confusione difensiva pericolosa. Il gol di Kluivert è una manna dal cielo.

Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

