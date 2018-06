Miti, vip e it girl: è la moda

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'erano Bella Hadid e Paris Hilton, l'influencer Cameron Dallas e il rapper Cosmo. E poi le dee Monica Bellucci, Marpessa e Naomi Campbell. La kermesse milanese della moda uomo ha avuto tanti ospiti di rilievo. Di certo, però, a sbancare sono state le tre grandi modelle a casa Dolce & Gabbana. Marpessa, Naomi Campbell e Monica Bellucci hanno reso omaggio al duo sfilando ancora una volta. E per Monica Bellucci è stato un vero ritorno di fiamma: l'ultima passerella risale al 1992 ed era stata proprio con loro. «Per convincerla cosa c'è voluto? È bastata una telefonata», ha raccontato Stefano Gabbana. Nella loro sfilata c'è stato anche il momento di due musicisti: Cosmo e Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti, senza dimenticare gli influencer come Cameron Dallas. Tra gli altri personaggi, Bella Hadid ha chiuso la passerella uomo di Versace, dove ad applaudire c'erano i quasi sposi Chiara Ferragni e Fedez. Paris Hilton si è concessa ai riflettori per Philipp Plein Sport uomo, mentre fra gli ospiti di Giorgio Armani c'era il regista Luca Guadagnino. Da Fendi tra gli altri la cantante Mia e l'attore Jamie Campbell Bower. (V.Tim.)